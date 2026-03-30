Шесть учебных заведений Прикамья выиграли гранты на подготовку студентов

В Пермском крае подвели итоги второго этапа отбора образовательных организаций для участия в программе грантов на профессиональное обучение. Результаты конкурса объявили 27 марта — победителями стали шесть учреждений региона.
Среди них — Пермский аграрно-технологический университет, Пермский колледж транспорта и сервиса, Пермский торгово-технологический колледж, а также два колледжа из Березников — строительных технологий и креативных индустрий и медицинский. В список вошёл и учебный центр «Меркурий».
На их базе студенты смогут бесплатно получить обучение по 12 востребованным рабочим профессиям. Подготовка будет проходить в сферах строительства, промышленности, медицины, сельского хозяйства, туризма и гостиничного бизнеса. В этом году впервые участникам студенческих отрядов предложат освоить профессию фотографа третьего разряда.
Как сообщил руководитель студенческих отрядов региона Алексей Блюмин, в рамках второго потока планируется обучить свыше 250 человек. Учебный процесс будет совмещён с основной учёбой. После сдачи экзаменов участники получат документы об образовании и смогут устроиться на работу — самостоятельно или через студенческие отряды.
Организаторы сопровождают студентов на всех этапах: помогают с трудоустройством в регионе и за его пределами, оформлением документов и прохождением медкомиссии. Также предусмотрена поддержка во время работы и организация досуга.
Следующий этап конкурсного отбора завершится в середине апреля.