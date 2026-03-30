Водителей Ростовской области попросили быть осторожными при ухудшении погоды

Водителям напомнили о безопасности на дорогах во время непогоды.

Источник: Комсомольская правда

Местами в Ростовской области в течение вечера 30 марта возможны небольшие дожди с грозами. Водителям нужно быть осторожными на дорогах, напоминают в управлении Госавтоинспекции.

— Снизьте скорость, держите дистанцию, соблюдайте боковой интервал, откажитесь от резких маневров, выбирайте скорость соответствующую конкретным условиям для движения, — говорится в сообщении Госавтоинспекции.

Добавим, лужи необходимо переезжать осторожно, чтобы не попасть в аквапланирование. Внимание и осторожность требуются вблизи пешеходных переходов, перекрестков и остановок общественного транспорта, а также в любых других местах, где могут проходить люди.

