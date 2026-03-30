Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижний Новгород и сербский Нови Сад подписали дорожную карту развития

Города-побратимы готовятся к запуску прямых авиарейсов и проведению масштабных культурных фестивалей в ближайшие два года.

Нижний Новгород и Сербский город Нови Сад утвердили план совместных мероприятий на 2026−2027 годы. Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев в своём канале в MAX по итогам встречи с коллегой Жарко Мичиным. Подписание дорожной карты приурочено к 20-летию установления побратимских связей между городами. В торжественном мероприятии приняла участие Майя Гойкович, которая закладывала основы этой дружбы два десятилетия назад.

Новая программа сотрудничества включает более 30 событий, среди которых бизнес-форумы, спортивные фестивали и образовательные обмены. Ключевым направлением станет развитие туризма: в ближайшее время планируется запуск прямого авиасообщения между Нижним Новгородом и Белградом. Это упростит логистику для путешественников, учитывая близость сербской столицы к Нови Саду. Также стороны проработают организацию паломнических туров в нижегородские храмы для сербских туристов.

Главными событиями дорожной карты станут перекрестные Дни городов. В Нови Саде выступят ведущие нижегородские творческие коллективы и спортсмены, а затем столица Приволжья примет делегацию из Сербии. По словам Юрия Шалабаева, такой формат взаимодействия позволит укрепить деловые и культурные связи, а также откроет новые перспективы для предпринимательского сообщества обоих регионов.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область и Индия запустили формат бизнес-гостиной.

Майами: город небоскребов, океана и международной торговли
Майами — один из самых известных городов США, расположенный на юго-востоке страны. Этот мегаполис считается важным финансовым, туристическим и транспортным центром. С недавних он пор он приобрел известность и на дипломатическом треке, став площадкой для переговоров с РФ.
Читать дальше