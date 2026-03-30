Нижний Новгород и сербский Нови Сад подписали дорожную карту развития

Нижний Новгород и Сербский город Нови Сад утвердили план совместных мероприятий на 2026−2027 годы. Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев в своём канале в MAX по итогам встречи с коллегой Жарко Мичиным. Подписание дорожной карты приурочено к 20-летию установления побратимских связей между городами. В торжественном мероприятии приняла участие Майя Гойкович, которая закладывала основы этой дружбы два десятилетия назад.