Нижний Новгород и сербский Нови Сад подписали дорожную карту развития

Нижний Новгород и Сербский город Нови Сад утвердили план совместных мероприятий на 2026−2027 годы. Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев в своём канале в MAX по итогам встречи с коллегой Жарко Мичиным. Подписание дорожной карты приурочено к 20-летию установления побратимских связей между городами. В торжественном мероприятии приняла участие Майя Гойкович, которая закладывала основы этой дружбы два десятилетия назад.
Новая программа сотрудничества включает более 30 событий, среди которых бизнес-форумы, спортивные фестивали и образовательные обмены. Ключевым направлением станет развитие туризма: в ближайшее время планируется запуск прямого авиасообщения между Нижним Новгородом и Белградом. Это упростит логистику для путешественников, учитывая близость сербской столицы к Нови Саду. Также стороны проработают организацию паломнических туров в нижегородские храмы для сербских туристов.
Главными событиями дорожной карты станут перекрестные Дни городов. В Нови Саде выступят ведущие нижегородские творческие коллективы и спортсмены, а затем столица Приволжья примет делегацию из Сербии. По словам Юрия Шалабаева, такой формат взаимодействия позволит укрепить деловые и культурные связи, а также откроет новые перспективы для предпринимательского сообщества обоих регионов.
