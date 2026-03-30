Участники программы Медиалаб БРИКС 2.0 собрались в Нижегородском планетарии

Международная программа Медиалаб БРИКС 2.0 торжественно открылась в Нижегородском планетарии имени Гречко 30 марта.
Её участники — начинающие журналисты и блогеры из России, а также Беларуси, Египта, Нигерии, Марокко, Индонезии, Вьетнама и других.
Тема медиашколы — «За орбитой политики: от диалога о звездах к медиа будущего».
Как отметили участники мероприятия, в год 65-летия полета Юрий Гагарин космос становится центральной темой школы. За пределами земной орбиты по-прежнему возможен диалог, и именно его участники Медиалаб БРИКС 2.0 будут учиться вести и переводить в современные медиаформаты.
В этот же день в Большом звёздном зале планетария состоялась встреча с Героем России, лётчиком-космонавтом РФ, заместителем начальника Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина Олегом Новицким.