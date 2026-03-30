В суд поступило дело о гибели рабочего во время сноса здания на Тенистой аллее

В суд поступило уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении работ, повлекшем смерть. Как сообщает пресс-служба ведомства, фигурантом выступает 49-летний руководитель компании.
В марте 2025 года директор ООО «Кураж Плюс», не удостоверившись, что подчиненный прошел обучение требованиям охраны труда, допустил его к работам по демонтажу здания бывшей обувной фабрики на Тенистой аллее в Калининграде. Обрушившаяся труба дымохода придавила экскаватор. 40-летний водитель, находившийся в кабине, погиб на месте.
Впереди суд.