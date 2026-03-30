КГК примет жалобы белорусов на электросамокаты на улицах 31 марта

Комитет государственного контроля примет жалобы белорусов на электросамокаты на улицах во время работы горячей линии 31 марта 2026 года.
Горячая линия затронет вопросы использования средств персональной мобильности (электросамокаты, гироскутеры, сигвеи и тому подобное), а также проблемы, которые возникают.
Белорусы по короткому номеру 191 могут сообщить проблемную информацию по вопросам, которые связаны с неудобным расположением и недостаточным количеством площадок (баз) для парковки средств персональной мобильности, оплатой арендуемых средств персональной мобильности.
Также белорусы смогут рассказать о ненадлежащем поведении и соблюдении требований безопасности пользователями средств персональной мобильности, отсутствие обратной связи от государственных органов по направленным в их адрес обращениях по вопросам использования СПМ.
Звонить необходимо в период с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
Вместе с тем информацию можно отправить чат-бот телеграм-канала (t.me/Violation2022_bot) Комитета госконтроля.
Тем временем «тихие зоны» появились для электросамокатов в Минске — вот где.
Кстати, адвокат сказала, нужно ли белорусам снимать рюкзаки в общественном транспорте.
Ранее мы узнали, что произошло после победы футбольной сборной Беларуси над Арменией: «У команды были энергия, решительность и злость».