Главе СКР доложат о расследовании убийств экс-депутата и его сына в Шахунье

Глава СК России Александр Бастрыкин обратил внимание на уголовное дело, связанное с расследованием убийства бывшего нижегородского депутата Минкаила Саидова. Об этом сообщили в информационном центре ведомства.
Напомним, бывшего муниципального депутата и бизнесмена застрелили в его собственном доме в Шахунье 20 марта. Известно, что Минкаил Саидов в течение двух лет добивался установления обстоятельства убийства своего сына, которое произошло в декабре 2024 года. Не всех лиц, причастных к гибели молодого человека, удалось привлечь к ответственности.
«Сообщается также о подозрительных обстоятельствах смерти другого молодого человека, к чему могут быть причастны представители местной группировки», — говорится в сообщении.
Сотрудники регионального СУ СКР завершили расследование убийства сына Минкаила Саидова. Уголовное дело в отношении жителя Шахуньи, которому инкриминируют преступление, рассматривается сейчас в суде. Второй фигурант дела находится в международном розыске.
Александру Бастрыкину представят оперативный доклад о результатах расследования уголовных дел.