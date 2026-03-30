Главе СКР доложат о расследовании убийств экс-депутата и его сына в Шахунье

Бывшего законотворца и бизнесмена застрелили в его собственном доме 20 марта.

Источник: Живем в Нижнем

Глава СК России Александр Бастрыкин обратил внимание на уголовное дело, связанное с расследованием убийства бывшего нижегородского депутата Минкаила Саидова. Об этом сообщили в информационном центре ведомства.

Напомним, бывшего муниципального депутата и бизнесмена застрелили в его собственном доме в Шахунье 20 марта. Известно, что Минкаил Саидов в течение двух лет добивался установления обстоятельства убийства своего сына, которое произошло в декабре 2024 года. Не всех лиц, причастных к гибели молодого человека, удалось привлечь к ответственности.

«Сообщается также о подозрительных обстоятельствах смерти другого молодого человека, к чему могут быть причастны представители местной группировки», — говорится в сообщении.

Сотрудники регионального СУ СКР завершили расследование убийства сына Минкаила Саидова. Уголовное дело в отношении жителя Шахуньи, которому инкриминируют преступление, рассматривается сейчас в суде. Второй фигурант дела находится в международном розыске.

Александру Бастрыкину представят оперативный доклад о результатах расследования уголовных дел.