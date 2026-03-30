Учиться у лучших: два нижегородских вуза признаны одними из сильнейших университетов страны

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 марта, ФедералПресс. Журнал Forbes представил ежегодный рейтинг лучших университетов России, оценив учебные заведения с точки зрения делового успеха их выпускников и академической репутации. В этом году сразу два нижегородских вуза удостоились места в первой сотне списка.

Самую высокую позицию среди них занял Университет Лобачевского (ННГУ). Он расположился на 37-й строчке рейтинга, набрав 24,5 балла из 100 возможных. Также в престижный перечень попал Приволжский исследовательский медицинский университет (ПИМУ), который занял 80-е место с результатом 18,8 балла.

Составители рейтинга оценивали вузы по пяти параметрам: качество нетворкинга, востребованность у работодателей, международное признание, академическая среда, а также «фактор Forbes» — количество миллиардеров среди бывших студентов.

Фото: ФедералПресс / Ксения Кобалия.