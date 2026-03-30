В Нижегородской области вновь стартовала акция «Бабушки и дедушки будут читать»

В Нижегородской области стартовала традиционная благотворительная акция «Бабушки и дедушки будут читать», направленная на поддержку пожилых жителей домов-интернатов. Ее проводит организация «Территория добра».
В рамках акции в регионе собирают средства для оформления подписок на газету «Нижегородская правда» и «Земля Нижегородская» на второе полугодие 2026 года для жителей домов-интернатов Нижегородской области. С помощью газет пожилые люди смогут получать актуальную информацию о жизни города, быть в курсе всех событий, ведь не у всех есть возможность смотреть новости по ТВ или читать их в интернете.
До 9 июня 2026 года необходимо собрать 70 тысяч рублей. Поучаствовать в проекте и сделать свой вклад можно на краудфандинговой платформе «800 добрых дел».
