В Мясниковском районе беспилотник помог выявить нарушителя при перевозке отходов

Сотрудники полиции провели рейд в Мясниковском районе. Они проверяли, как соблюдаются правила обращения с отходами. Для этого они использовали беспилотник. Аппарат помог следить за обстановкой с воздуха и быстро находить нарушения. Об этом сообщили в пресс-службе донской полиции.
Во время полета дрон заметил грузовик, который перевозил мусор. При проверке выяснилось, что у водителя не было нужных документов на транспортировку твердых коммунальных отходов.
В итоге водителя привлекли к административной ответственности.
