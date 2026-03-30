В Мясниковском районе беспилотник помог выявить нарушителя при перевозке отходов

Сотрудники полиции провели рейд в Мясниковском районе. Они проверяли, как соблюдаются правила обращения с отходами. Для этого они использовали беспилотник. Аппарат помог следить за обстановкой с воздуха и быстро находить нарушения. Об этом сообщили в пресс-службе донской полиции.