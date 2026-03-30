В Мясниковском районе беспилотник помог выявить нарушителя при перевозке отходов

В Мясниковском районе полиция выявила факт нелегальной перевозки мусора с помощью дрона.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники полиции провели рейд в Мясниковском районе. Они проверяли, как соблюдаются правила обращения с отходами. Для этого они использовали беспилотник. Аппарат помог следить за обстановкой с воздуха и быстро находить нарушения. Об этом сообщили в пресс-службе донской полиции.

Во время полета дрон заметил грузовик, который перевозил мусор. При проверке выяснилось, что у водителя не было нужных документов на транспортировку твердых коммунальных отходов.

В итоге водителя привлекли к административной ответственности.

