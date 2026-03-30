Bild: Иран прячет ракеты в непробиваемых бункерах

Военные аналитики утверждают, что иранские подземные бункеры могут выдержать удары любых авиабомб США, помогая Ирану сохранять ракетный арсенал, пишет немецкий таблоид Bild.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Американский эксперт Тимоти Лоун приводит в пример базу Йезд-Имам-Хусейн, которая находится глубоко под землей в горном хребте Ширкух. По словам Лоуна, это настоящая горная крепость, против которой бессильны даже самые тяжелые американские бомбы, говорится в статье.

Как поясняет эксперт, американская бомба GBU-57, которую относят к классу «убийц бункеров», может проникать в горную породу лишь на 6−10 метров, тогда как ключевые ракетные объекты Ирана находятся гораздо глубже.

Внутри базы Йезд-Имам-Хусейн, по словам Лоуна, проходит автоматизированная железнодорожная система, которая соединяет зоны сборки ракет, огромные склады боеприпасов и от трех до десяти различных выходов на разных сторонах горы.

Иранские военные в течение нескольких секунд могут выдвинуть пусковые установки из подземных крепостей, произвести запуск ракеты и снова скрыть их под землей за тяжелыми бронированными дверями.

Зная это, американцы в качестве одной из стратегий выбрали нанесение ударов по входам в подземные бункеры иранцев, чтобы временно перекрыть к ним доступ.

Но эксперт не уверен, что такая стратегия окажется эффективной. Лоун предупреждает, что, пока у Ирана есть горные крепости, страна продолжит запускать ракеты, а иранский режим выживет.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше