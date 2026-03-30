Bild: Иран прячет ракеты в непробиваемых бункерах

Американский эксперт Тимоти Лоун приводит в пример базу Йезд-Имам-Хусейн, которая находится глубоко под землей в горном хребте Ширкух. По словам Лоуна, это настоящая горная крепость, против которой бессильны даже самые тяжелые американские бомбы, говорится в статье.
Внутри базы Йезд-Имам-Хусейн, по словам Лоуна, проходит автоматизированная железнодорожная система, которая соединяет зоны сборки ракет, огромные склады боеприпасов и от трех до десяти различных выходов на разных сторонах горы.
Иранские военные в течение нескольких секунд могут выдвинуть пусковые установки из подземных крепостей, произвести запуск ракеты и снова скрыть их под землей за тяжелыми бронированными дверями.