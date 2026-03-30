Завод «Энкор» в Калининградской области начал выпускать солнечные ячейки нового поколения. Об этом сообщает пресс-служба Корпорации развития региона.
Предприятие под Черняховском специализируется на производстве компонентов для солнечной энергетики. В настоящее время на заводе приступили к серийному выпуску усовершенствованных фотоэлектронных преобразователей. Главным изменением стало сокращение толщины кремниевых пластин, которые используются в ячейках, с 150 до 130 микрометров (толщина листа офисной бумаги).
Мы не просто уменьшили толщину кремниевой пластины — мы приступили к промышленному выпуску продукта, который на дальнейших этапах производства позволяет снизить себестоимость фотоэлектрического преобразователя и будущего солнечного модуля, повысив его эффективность, — заявил директор ПСК «Энкор» Виктор Тарасов.
Для работы с материалом меньшей толщины на участке резки задействовали алмазированную проволоку диаметром 38 микрометров (ранее была 42 микрометра). По словам экспертов, это позволяет оптимизировать производственный процесс, увеличить выход кремниевых пластин с одного слитка длиной три метра на 10,5% без ущерба качества.
В компании добавляют, что применение кремниевых пластин толщиной 130 микрометров привело к увеличению вольт-амперных характеристик солнечной ячейки — выросло напряжение холостого хода, что сказывается на выходных показателях готовых модулей.
Завод «Энкор» по производству оборудования для солнечных батарей открыли в январе 2024 года. Комплекс располагается в индустриальном парке «Черняховск». Вторую очередь завода по созданию солнечных ячеек запустили осенью.
На площадке выпускают кремниевые пластины и фотоэлектрические преобразователи. Первые применяют для производства солнечных ячеек, вторые — ключевой элемент панелей. В год на заводе планируют производить 1,3 ГВт пластин и 1 ГВт ячеек.