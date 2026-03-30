На границе Калининградской области резко вырос поток машин из стран Евросоюза — таможня

За сутки через пункты пропуска въехали 582 автомобиля.

Источник: Клопс.ru

На границе Калининградской области вырос поток транспорта из стран Евросоюза. Об этом, ссылаясь на пресс-службу региональной таможни, пишет РИА Новости в понедельник, 30 марта.

За последние сутки через пункты пропуска на российско-польском и российско-литовском участках границы в область въехали 582 машины. Для сравнения: ещё на прошлой неделе таможенники фиксировали по 350−370 автомобилей в день.

В ведомстве пояснили, что весной такой рост происходит регулярно. В этот раз его связывают с началом каникул и Пасхой, которую западные христиане в этом году отметят 5 апреля. В областной таможне заверили, что к наплыву машин подготовились:

«Увеличен штат, прикомандированы сотрудники. Организован совместный осмотр транспортных средств и товаров у физлиц с пограничниками в рамках межведомственного взаимодействия. Перед въездом в пункт пропуска установлен информационный щит с образцами заполнения деклараций, чтобы люди пока подъезжают к модулям, уже заполняли на ходу — это для ускорения времени. Ну и выделены отдельные полосы для автобусов».

В Калининграде запускают дополнительные автобусы в Польшу, по числу пассажиров такие рейсы догоняют областные.

