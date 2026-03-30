Глава Волгоградской области поздравил Героя Труда России из АПК

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров тепло поздравил генерального директора ООО «СП “Донское” Александра Колесниченко. Глава региона позвонил ему, чтобы отметить присвоение высокого звания Героя Труда Российской Федерации.
Президент России отметил Александра Колесниченко за особые заслуги в сельском хозяйстве и многолетнюю добросовестную работу. Именно за эти достижения он получил почетное звание Героя Труда России.
Важно отметить, что в 2025 году в Волгоградской области завершили один из крупнейших инвестпроектов в агропромышленном комплексе. Речь идет о строительстве современного молочного комплекса на базе СП «Донское», расположенного в Калачевском районе. Этот объект по праву входит в топ-50 лучших молочных хозяйств России, по данным Национального союза производителей молока.