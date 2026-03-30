Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Дону в пожарах погибли четыре человека, случилась гибель на воде

Недельную статистику происшествий публикует пресс-служба регионального управления МЧС.

С 23 по 29 марта в Ростовской области зафиксировали четыре гибели людей при техногенных пожарах и один смертельный случай на воде.

За прошедшую неделю в регионе произошло 49 техногенных пожаров. Кроме того, спасатели потушили 22 ландшафтных пожара (горела трава и камыши) на общей площади 0,56 га. В этот период также проводились плановые выжигания для профилактики природных возгораний.

Помимо этого, за неделю сотрудники МЧС выезжали на места 35 ДТП, в девяти случаях была оказана помощь пострадавшим. Место происшествия со смертельным исходом на воде не уточняется.