На Дону в пожарах погибли четыре человека, случилась гибель на воде

С 23 по 29 марта в Ростовской области зафиксировали четыре гибели людей при техногенных пожарах и один смертельный случай на воде.
За прошедшую неделю в регионе произошло 49 техногенных пожаров. Кроме того, спасатели потушили 22 ландшафтных пожара (горела трава и камыши) на общей площади 0,56 га. В этот период также проводились плановые выжигания для профилактики природных возгораний.
Помимо этого, за неделю сотрудники МЧС выезжали на места 35 ДТП, в девяти случаях была оказана помощь пострадавшим. Место происшествия со смертельным исходом на воде не уточняется.