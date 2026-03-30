Вербное воскресенье — 2026: история, традиции, молитвы, что можно и что нельзя делать в этот день

Вход Господень в Иерусалим, в народе называемый Вербным воскресеньем, — один из главных христианских праздников. Он посвящен важнейшему евангельскому событию — торжественному въезду Иисуса Христа в иудейскую столицу. В России и некоторых других странах символом этого дня стала верба. «Газета.Ru» рассказывает об истории, традициях праздника и о том, что можно и что нельзя делать в этот день.
Когда отмечают Вербное воскресенье в 2026 году.
Вербное воскресенье — один из важнейших дней в православном календаре, предваряющий Пасху. Его дата ежегодно меняется, поскольку зависит от празднования Светлого Христова Воскресения. В свою очередь, дата Пасхи определяется по лунно-солнечному календарю. ~Вербное воскресенье всегда отмечается за неделю до Пасхи.~
В православии праздник относится к числу двунадесятых — двенадцати важнейших (кроме Пасхи) церковных праздников, связанных с евангельской историей и историей Церкви.
На Западе христиане отмечают Вход Господень в Иерусалим на неделю раньше — 29 марта.
Официальное название праздника — Вход Господень в Иерусалим, рассказал «Газете.Ru» священник Вячеслав Ланский. Это событие описано во всех четырех Евангелиях и символизирует торжественное прибытие Иисуса Христа в Иерусалим накануне его крестных страданий. Народное же название связано с особенностями климата и растительности на Руси: если в Иерусалиме люди встречали Христа с пальмовыми ветвями в руках, то в северных широтах их заменили на веточки вербы — одного из первых деревьев, пробуждающихся весной.
История праздника.
Событие, которое легло в основу праздника, описано во всех четырех Евангелиях — от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Иисус Христос въезжает в Иерусалим, но делает это не как земной правитель или военачальник, а смиренно — верхом на осле. В иудейской традиции осел был ~символом мира~, в отличие от коня, олицетворявшего войну.
Те, кто вышел навстречу Спасителю, уже слышали о чудесах, которые он совершил: исцелениях, воскрешении Лазаря и других знамениях. Люди выстилали Христу дорогу пальмовыми ветвями и приветствовали его возгласами:
«Осанна» — древний восточный возглас, одновременно прославляющий и умоляющий: буквально его можно перевести как «Спаси же!», другие варианты — «Даруй победу!» или просто «Слава!». Иисус был встречен как Мессия и пророк, посланник Божий.
В то время Иудея находилась под гнетом римского правления. И многие надеялись, что с приходом Спасителя придут долгожданные перемены: будет восстановлена справедливость и былая слава иудейского государства. Въезжая в Иерусалим на осле, Христос показал, что не планирует изгнание римских легионов и установление новой власти, Его царствие «не от мира сего», это Царствие Небесное. Поэтому позже восторженная толпа испытает разочарование и гнев.
В этом заключается внутренний драматизм праздника. Те же самые люди спустя несколько дней будут кричать римскому префекту Понтию Пилату: «Распни Его!».
Этот контраст делает событие трагичным и одновременно важным напоминанием о слабости и непостоянстве человеческой природы.
Богослужебное почитание Входа Господня в Иерусалим сложилось вскоре после официального признания христианства в Римской империи. Уже в IV веке в Иерусалиме паломники собирались на Елеонской (Масличной) горе и торжественно шли к храму Воскресения (Гроба Господня), повторяя путь Христа. В руках они несли пальмовые ветви, пели псалмы. Это первое документально зафиксированное шествие в истории христианства.
Позже традиция распространилась на весь христианский Восток — прежде всего на Константинополь (нынешний Стамбул), где праздник приобрел особую пышность. В храме Святой Софии совершались торжественные богослужения, император лично участвовал в праздновании, улицы украшали зеленью и пальмовыми ветвями.
На Руси праздник начали отмечать после Крещения в 988 году, и богослужения совершались по византийскому образцу. ~Из‑за сурового климата пальмовые ветви заменили на вербу — первое дерево, которое «просыпается» после зимы~. По мнению церковных историков, замена оказалась настолько точной по смыслу, что праздник сразу же укоренился в народной традиции.
Традиции и обычаи Вербного воскресенья.
У праздника Входа Господня в Иерусалим множество обычаев — одни имеют строго церковное происхождение, другие уходят корнями в народную культуру, где христианские смыслы переплелись с древними представлениями о весне, очищении и круговороте жизни.
Торжественные богослужения.
Вербное воскресенье и предшествующая ему Лазарева суббота — особенные дни в период Великого поста. В пятницу заканчивается святая четыредесятница — период покаяния и молитв. А с понедельника начинается Страстная неделя, предшествующая Пасхе, когда верующие вспоминают последние дни земной жизни Христа, распятие, крестные страдания, смерть и погребение Спасителя.
Поэтому праздник Входа Господня в Иерусалим — единственный из двунадесятых, у которого нет предпразднства, попразднства и отдания. Накануне Вербного воскресения верующие вспоминают чудо воскрешения праведного Лазаря, читается общий для обоих праздников тропарь.
По традиции богослужение совершается в облачениях зеленого цвета.
Послабления в Великий пост.
Вербное воскресенье приходится на Великий пост — период строгих ограничений. Но так как это двунадесятый праздник, церковный устав допускает послабления. В этот день верующим разрешается рыба и немного вина.
Освящение вербы.
Центральная традиция праздника — освящение веточек вербы в храме. Оно совершается на всенощном бдении в Лазареву субботу или после литургии в само воскресенье. Прихожане приносят с собой заранее срезанные ветви, иногда украшая их ленточками. После чтения особой молитвы верба окропляется святой водой. Дома освященную вербу ставят в «красный угол» — рядом с иконами. Там она остается на целый год — до следующего Вербного воскресенья.
Обряд «хлестания» вербой.
На Вербное воскресенье в народе было принято слегка похлестать друг друга ветками по спине. Считалось, что этот обряд приносит здоровье и удачу. Действие сопровождалось особыми присказками:
Чаще всего так «хлестали» детей и молодежь ранним утром, еще до восхода солнца. Смысл ритуала — символическое пробуждение и очищение от хворей и дурного глаза.
Умывание вербной водой.
Другой распространенный обычай — набрать воду, в которую опустили освященные ветки, и умыться ею. По поверьям, такая вода придает свежесть лицу, укрепляет зрение и даже помогает девушкам скорее встретить суженого. Водой также умывали детей, чтобы они росли крепкими и спокойными.
Верба как оберег.
Согласно поверьям, верба защищала жилище от бед. Несколько веточек засовывали за потолочную балку — от грозы и молнии, клали за печь — от злых сил и пожаров. Ветки клали в первую борозду, чтобы урожай был щедрым.
Запрет на тяжелый труд.
Вербное воскресенье — день, когда стараются избегать тяжелой физической работы, чтобы не отвлекаться в этот день от молитвы, духовных размышлений и семейного общения.
Что можно и что нельзя делать в Вербное воскресенье.
Вербное воскресенье — праздник радостный, но одновременно наполненный глубоким смыслом. Он предваряет Страстную неделю. Поэтому для верующих этот день — повод задуматься о своей душе, поступках, вере и отношении к окружающим.
~Что можно делать~
* Посетить храм и освятить вербу. Главное, что делает этот день особенным, — участие в праздничной литургии. Если нет возможности прийти в храм (например, по болезни), можно помолиться дома и окропить ветви святой водой с молитвой — такое послабление было дано Святейшим Патриархом Кириллом в период эпидемии и действует для тех, кто не может посетить богослужение по уважительной причине.
* Молиться, читать Евангелие. Вербное воскресенье открывает Страстную седмицу — время самого пристального внимания к чтению Нового Завета. Хорошо перечитать 21-ю главу евангелия от Матфея, пройти мысленно путь Христа от радостной встречи до Гефсиманского сада.
* Провести день в кругу семьи. Именно в такой день особенно ценятся простые разговоры, смех детей, совместная молитва.
* Делать добрые дела. Считается, что все благие поступки, совершенные в этот день, возвращаются сторицей. Можно помочь соседям, пожилым людям, совершить пожертвование, обнять близких, простить обиду, накормить бездомное животное. Это не только духовная практика, но и внутреннее обновление.
~Что нельзя делать~
* Ссориться, ругаться, осуждать. Вход Господень в Иерусалим — день, когда сам Христос являет миру мир, а не вражду. Всякое раздражение, сплетни, обиды в этот день ранят больше обычного.
* Выполнять тяжелую физическую работу. Уборку до блеска, ремонт, перекопку огорода лучше выполнить заранее или отложить. День подходит для молитвы, покоя, прогулок с детьми, чтения. Работы по дому допустимы только самые необходимые.
* Стричься, краситься, стричь ногти. Прямого запрета нет. Однако многие верующие стараются в великие праздники не заниматься делами, которые отвлекают от главного. Перенести посещение парикмахерской — разумно, но и грехом стрижка в этот день не будет.
* Устраивать шумные вечеринки, слушать громкую музыку. Неумеренное веселье, застолья, излишний алкоголь — не про этот день. В Великий пост принято ограничивать себя не только в питании, но в развлечениях, посвящая больше времени внутренней духовной работе.
* Выбрасывать освященную вербу в мусор. Святыню утилизируют с уважением: сжигают, пускают по реке, закапывают в чистом месте или относят в храм, где ее соберут для общего сожжения.
Приметы на Вербное воскресенье.
* Если в этот день солнечно и тепло — лето будет урожайным.
* Идет дождь или снег — будет хороший урожай хлеба.
* Верба распустилась полностью — весна вступила в силу.
* Чем пушистее коты в этот день — тем счастливее будет год.
* Прилетели жаворонки — жди теплого лета.
* Положишь вербу под подушку — увидишь вещий сон.
* Занесешь вербу в дом до рассвета — весь год будет удачным.