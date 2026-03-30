Кадровые перестановки в пермском АПК: экс-глава агентства МСП возглавила Центр развития агробизнеса

ПЕРМЬ, 30 марта, ФедералПресс. В Пермском крае сменился руководитель структуры, отвечающей за поддержку сельхозпроизводителей. Директором ГКУ «Центр развития агробизнеса» назначена Елена Вон. К своим обязанностям она приступила с 30 марта, сообщили в региональном министерстве агропромышленного комплекса.

«Ольга Камина, ранее исполняющая обязанности директора, продолжает свою работу в должности заместителя директора учреждения», — добавили в ведомстве.

До нового назначения Елена Вон с апреля 2025 года возглавляла Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края. Напомним, эта структура впоследствии была ликвидирована, а ее функции переданы краевому министерству экономического развития и инвестиций.

Центр развития агробизнеса, созданный в 2020 году, выступает оператором господдержки в сфере АПК. Среди основных задач учреждения — предоставление мер поддержки сельхозтоваропроизводителям, информационно-консультационное сопровождение, а также участие в разработке и реализации региональных госпрограмм и инвестиционных проектов, направленных на развитие агропромышленного комплекса региона.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что иолочное животноводство остается приоритетом Пермского края: в 2026 году половина всей господдержки агропромышленного комплекса будет направлена на производство и переработку молока. Общий объем финансирования АПК сохранится на уровне прошлого года и составит более 3,1 млрд рублей, из которых 1,985 млрд поступит из краевого бюджета.

Изображение сгенерировано с помощью ИИ / Светлана Возмилова.