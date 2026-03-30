Отказался от пробы — волосы окрашивать не будут. В Правила бытового обслуживания внесен пункт об обязательной 15-минутной пробе на плече при окраске волос и завивке

Окраска волос в парикмахерских Беларуси автоматически увеличивается на 15 минут.

Источник: Комсомольская правда

В Правила бытового обслуживания потребителей, которые утвердил Совмин Беларуси, внесли пункт об обязательной 15-минутной аппликационной пробе на внутренней поверхности предплечья или плеча перед процедурой окрашивания волос, химической завивки, химического выпрямления. Эту пробу должен сделать мастер, чтобы оценить индивидуальную чувствительность женщины или мужчины к данной парфюмерно-косметической продукции. Правила опубликованы на Национальном правовом интернет-портале Беларуси и вступают в силу 23 апреля 2026 года.

Если аппликационная проба выявит повышенную чувствительность, и в случае, если потребитель от нее откажется, мастер парикмахерской или салона вправе отказать ему в услуге.

