Отказался от пробы — волосы окрашивать не будут. В Правила бытового обслуживания внесен пункт об обязательной 15-минутной пробе на плече при окраске волос и завивке

В Правила бытового обслуживания потребителей, которые утвердил Совмин Беларуси, внесли пункт об обязательной 15-минутной аппликационной пробе на внутренней поверхности предплечья или плеча перед процедурой окрашивания волос, химической завивки, химического выпрямления. Эту пробу должен сделать мастер, чтобы оценить индивидуальную чувствительность женщины или мужчины к данной парфюмерно-косметической продукции. Правила опубликованы на Национальном правовом интернет-портале Беларуси и вступают в силу 23 апреля 2026 года.