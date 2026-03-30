Прокурор Хабаровского края провел личный прием для бизнес-сообщества

Прокурор региона Виталий Степанов и уполномоченный по защите прав предпринимателей в Хабаровском крае Андрей Веретенников провели совместный прием граждан, как сообщает Прокуратура Хабаровского края. Основной целью мероприятия стало оперативное решение проблем, с которыми сталкивается бизнес в регионе. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В рамках приема представители компаний обратились с жалобами на административные барьеры. В частности, обсуждались вопросы необоснованных отказов в получении разрешений на строительство и сложности, возникающие при процедуре выкупа имущества у муниципалитетов. Отдельное внимание было уделено работе полиции: предприниматели заявили о фактах бездействия правоохранителей при рассмотрении их заявлений.
По всем поступившим обращениям незамедлительно организованы прокурорские проверки. Исполнение поручений по защите прав предпринимателей находится на личном контроле руководства надзорного ведомства.
