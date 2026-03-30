Прокурор Хабаровского края провел личный прием для бизнес-сообщества

В рамках приема представители компаний обратились с жалобами на административные барьеры. В частности, обсуждались вопросы необоснованных отказов в получении разрешений на строительство и сложности, возникающие при процедуре выкупа имущества у муниципалитетов. Отдельное внимание было уделено работе полиции: предприниматели заявили о фактах бездействия правоохранителей при рассмотрении их заявлений.