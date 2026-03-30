Археологи обнаружили уникальный курган в Симферопольском районе Крыма

В марте была проведена экспедиция в Николаевке. Исследования проводились в поселке Николаевка. На протяжении тысячелетий разные культуры использовали это место для захоронений. Это происходило со времен древних скотоводов до раннего железного века. В кургане обнаружили 16 погребений.
«Три погребения, если не ошибаюсь, это эпоха ранней бронзы, это вторая половина третьего тысячелетия до нашей эры», — рассказала Стоянова.
Большая часть захоронений относится к так называемой катакомбной культуре. Они появились примерно через тысячу лет после первых погребений. Последний человек, похороненный в кургане — сармат, живший во II веке до нашей эры.
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.Читать дальше