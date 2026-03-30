Экономист рассказал, как увеличить рождаемость в Воронежской области

Помощь семьям, введенная в последний год, неэффективна, считает кандидат экономических наук Олег Макаров. По мнению специалиста, чтобы увеличить рождаемость, государству нужно пропагандировать большие семьи и помогать финасово независимо от дохода семьи.
«Конечно, улучшить демографию только из-за того чтобы кому-то давать деньги, невозможно. Большая семья должна стать модной. В многодетных деревенских семьях, например, семья себя чувствует неуютно, если имеет одного ребёнка. При этом то, что финансовый аспект не главный, не стоит понимать буквально. Каждая нормальная семья понимает, что родив ещё одного ребёнка, она просядет по достатку. А этого никому не хочется. Поэтому демографию нужно поддерживать и финансово», — считает Олег Макаров.
Как вариант помощи семьям, желающим завести ребёнка, экономист предлагает субсидирование производства детского питания, которое сейчас очень дорогое. Важна поддержка производителей детской обуви и одежды, которая иногда стоит дороже взрослой.
«Нужны понятные инструменты для развития демографии, — продолжает Олег Макаров. — Родился ребёнок — вот социальная карточка помощи на питание ребёнка по нормальной цене. Скажем, 50 на 50. Недорогая одежда. Некоторые скажут: будут рожать маргиналы и пропивать эти деньги. Не вопрос! Деньги с социальной карты нельзя будет обналичить, а ту же смесь и продать будет нельзя, так как она будет у каждой мамы. Такие меры поддержат и демографию, и производителей детского питания и одежды. Деньги никуда не денутся — они будут крутиться внутри экономики! Фильмы должны сниматься не про “шальную императрицу”, а с пропагандой семьи, где будут мама, отец, трое детей и собака. Родители не работают продюсерами и блогерами, это обычные труженики — учителя, слесаря, строители… Так постепенно и придёт понимание, что большая семья — это хорошо и почётно».
Отметим, что в Воронежской области по итогам года снова снизилась рождаемость: в 2025-м году родилось 15 493 детей, что на 364 ребёнка меньше, чем годом ранее. Тенденция к сокращению числа новорожденных сохраняется уже несколько лет. Аналогичная ситуация и в других регионах Черноземья.