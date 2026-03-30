Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За три года в Дагестане обновились почти все ветхие медучреждения

Среди них — фельдшерско-акушерские пункты, амбулатории и поликлиники.

Ветхие медицинские объекты в количестве 330 учреждений обновили за последние 3 года на территории Дагестана, сообщили в администрации главы республики. Работа ведется в соответствии с задачами национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Модернизация затронула типовые объекты здравоохранения: фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории, участковые больницы и поликлиники. За 3 года было построено 87 учреждений, реконструировано — 18, а в 225 зданиях провели капитальный ремонт. Каждое из них было оснащено медицинской техникой, а это более 3000 единиц аппаратуры, и санитарным автотранспортом — более 350 единиц.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.