За три года в Дагестане обновились почти все ветхие медучреждения

Ветхие медицинские объекты в количестве 330 учреждений обновили за последние 3 года на территории Дагестана, сообщили в администрации главы республики. Работа ведется в соответствии с задачами национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
Модернизация затронула типовые объекты здравоохранения: фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории, участковые больницы и поликлиники. За 3 года было построено 87 учреждений, реконструировано — 18, а в 225 зданиях провели капитальный ремонт. Каждое из них было оснащено медицинской техникой, а это более 3000 единиц аппаратуры, и санитарным автотранспортом — более 350 единиц.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.