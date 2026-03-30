В Кузбассе детям рассказали о реализации через творчество и спорт

Профилактическое мероприятие для школьников «Время выбирать» состоялось 19 марта в центре культурного развития Березовского округа Кузбасса по национальному проекту «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в администрации округа.
Так, на мероприятии в интерактивном формате подростки познакомились с возможностями самореализации через творчество, спорт и культуру. Каждый участник мог найти занятие по душе среди представленных кружков и секций Березовского городского округа.
Для участников подготовили 11 тематических станций, где каждое учреждение представило свою деятельность. Представители не только демонстрировали инструменты, реквизит и творческие работы, но и вовлекали подростков в процесс: ребята могли попробовать свои силы прямо на месте и в неформальной обстановке пообщаться с руководителями коллективов.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.