В Ростове собираются расширить дорогу в районе площади 2-й Пятилетки

В Ростове-на-Дону планируют расширить дорогу в районе площади 2-й Пятилетки. Об этом в соцсетях рассказал глава города Александр Скрябин.
— Мы продолжаем работать над улучшением транспортной доступности Суворовского. Одна из мер — организация выделенных полос. Речь о площади 2-й Пятилетки. Здесь шестиполосная дорога сужается до четырех, образуя «узкое горлышко». Это место давно стало причиной заторов. Сейчас прорабатываем вопрос обеспечения непрерывности и «бесшовность» полосы в данном направлении, — сообщил Александр Скрябин.
Капремонт перекрестка на Вавилова — Волоколамской — площади 2-й Пятилетки должны провести в 2026 году. Планируемая протяженность зоны уширения — 95 метров, а площадь нового дорожного полотна — около 380 кв. метров.
Предполагается, что при обновлении перекрестка смогут объединить два участка выделенной полосы от Таганрогского шоссе до площади Народного Ополчения. Это на 10% увеличит среднюю скорость движения общественного транспорта.
Власти уже завершают расчет затрат. Предложения о финансировании должны озвучить в апреле на заседании гордумы.
