Глава УМВД по ЕАО Александр Добровольский проведет прямую линию

Начальник УМВД России по Еврейской автономной области Александр Добровольский выйдет на прямую связь с населением, как сообщает пресс-служба УМВД России по ЕАО. Жители региона смогут задать вопросы, касающиеся компетенции органов правопорядка. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Звонки будут приниматься во вторник, 31 марта, в период с 17:00 до 18:00 по местному времени. Для связи с генерал-майором полиции выделен телефонный номер: 8 (42 622) 9−26−30.
В ведомстве подчеркнули, что ни одно обращение не останется без внимания: каждый звонок фиксируется в установленном порядке, а заявителям будут направлены письменные разъяснения. Контроль за рассмотрением вопросов, поступивших в ходе прямой линии, начальник областного управления осуществляет лично.
