В школах Приангарья провели занятия по безопасности дорожного движения

Мобильный комплекс «Лаборатории безопасности» при помощи оборудования позволяет наглядно рассказывать детям, как правильно переходить проезжую часть по регулируемым и нерегулируемым пешеходным переходам, разъяснять другие непростые случаи, которые могут встретиться на дороге. Особое внимание уделяли ношению световозвращающих элементов на одежде при нахождении на проезжей части в темное время суток, безопасности при езде на велосипеде и самокате, запрету на управление несовершеннолетними авто- и мототранспортом.