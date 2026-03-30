В школах Приангарья провели занятия по безопасности дорожного движения

Занятия по безопасности дорожного движения прошли в школах Иркутской области в преддверии весенних каникул в соответствии с задачами национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном центре оценки профессионального мастерства, квалификаций педагогов и качества образования.
Так, сотрудники центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Лаборатория безопасности» провели в марте занятия по безопасности дорожного движения в специальной коррекционной школе № 4 Иркутска, Белореченской школе Усольского района, Большереченской школе Иркутского округа, а также в Захальской школе совместно с сотрудниками Госавтоинспекции Эхирит-Булагатского района. Участниками мероприятий стали 235 детей и педагогов.
Мобильный комплекс «Лаборатории безопасности» при помощи оборудования позволяет наглядно рассказывать детям, как правильно переходить проезжую часть по регулируемым и нерегулируемым пешеходным переходам, разъяснять другие непростые случаи, которые могут встретиться на дороге. Особое внимание уделяли ношению световозвращающих элементов на одежде при нахождении на проезжей части в темное время суток, безопасности при езде на велосипеде и самокате, запрету на управление несовершеннолетними авто- и мототранспортом.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.