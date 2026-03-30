Считающему российскую нефть агентству Argus позволят остаться в России

Минфин подготовил к внесению в Госдуму законопроект, который позволит продолжать использовать котировки международного агентства Argus для расчета нефтяных налогов. РБК ознакомился с копией документа. Законопроект разрешает властям использовать эти индексы до 1 сентября 2028 года. Внести поправки на рассмотрение в Госдуму поручил премьер-министр Михаил Мишустин. Источник РБК, близкий к кабмину, подтвердил, что законопроект был одобрен комиссией по законопроектной деятельности при правительстве.
Согласно действующему закону, с 1 марта 2026 года иностранные компании и российские юрлица с долей иностранного участия более 20% не могут исследовать товарные рынки в России. Новые поправки подразумевают исключения для иностранных организаций, данные которых используются в налоговом законодательстве. Действие поправок предлагается распространить на правоотношения, возникшие с 1 марта.
Ключевым бенефициаром изменений остается зарегистрированное в Великобритании Argus. Предложение сохранить котировки этого агентства для расчета нефтяных налогов поступило от Минфина, о чем 19 марта этого года сообщал заместитель министра финансов Алексей Сазанов. Еще осенью 2025 года Argus уведомило министерство о рисках сокращения деятельности в России и попросило скорректировать регулирование.
Котировки агентства используются Минфином для расчета налогов на добычу полезных ископаемых и топливного демпфера (бюджетная компенсация разницы между экспортными и внутренними ценами). Также эти данные применяет Минэкономразвития при формировании экспортных пошлин.
Импортозамещение индикаторов.
Планировалось, что с 2024 года Россия перейдет на свой индекс при расчете нефтяных налогов. Поправки к Налоговому кодексу предполагали использование котировки на основе цены нефти на внебиржевых сделках Петербургской биржи. Однако у Минфина возникли вопросы к ее репрезентативности, и он перенес переход на биржевые индексы на 2025 год.
Петербургская биржа последние несколько лет продвигает идею альтернативы глобальным ценовым индикаторам для расчета налогов в нефтяной отрасли. В январе 2025 года на базе биржи было создано Национальное биржевое ценовое агентство (НБА). Источниками информации выступают ликвидные биржевые торги, в том числе данные срочного рынка, а также цены участников, внебиржевые данные и внешние источники — отраслевые ведомства, министерства, ассоциации и союзы. Тогда биржа предложила использовать свои индексы для расчета нефтяных налогов, но получила отказ от Минфина.
В настоящий момент Петербургская биржа не ведет с правительством и Минфином какую-либо проработку вопроса об использовании ценовых данных биржи в целях налогообложения добычи нефти, сообщил РБК представитель торговой площадки.
В заключении к законопроекту от Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве необходимость поправок объясняется снижением рисков для доходов бюджета. Там отмечается, что изменения носят точечный характер и обеспечивают непрерывность административных процедур по расчету экспортных пошлин и налоговых баз, а также поддерживают предсказуемость регулирования для всех участников рынка за счет сохранения действующих методик расчета платежей.
РБК направил запрос в Argus, пресс-службу правительства и Минфин.
Почему Минфину важны индексы Argus.
Перед Минфином стоит задача минимизировать риски потерь нефтегазовых доходов при расчете цен. Как отмечает гендиректор маркетплейса нефтепродуктов Open Oil Market Сергей Терешкин, методика Argus наиболее признана в отрасли и, что самое главное для Минфина, она нейтральна с точки зрения влияния производителей нефти, трейдеров и любых других участников рынка. Кроме того, данные Argus основаны на большом количестве сделок на спотовом рынке, что позволяет отражать реальную ситуацию на рынке.
Что касается поставочного фьючерса Urals на Петербургской бирже, то ликвидность торгов по этому инструменту недостаточна, чтобы этот индикатор воспринимался в качестве надежного источника данных по рынку, добавляет Терешкин.
В отсутствие предложенных поправок у Минэкономразвития не будет официальных данных для расчета платежей в бюджет, объяснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. «Исключение, которое делает законодатель в отношении начала действия запрета, как раз и дает органам государственной власти время на подготовку национальных индикаторов мониторинга товарного рынка. Предполагается, что после 1 сентября 2028 года госорганы смогут использовать исследования, которые проводились без участия иностранных организаций», — указал он.
В России с 2023 года также работает Центр ценовых индексов (ЦЦИ). Он публикует индексы по аналогичным спецификациям, которые используются в российском законодательстве для налогов, сообщила гендиректор ЦЦИ Наталья Порохова. Центр работает в соответствии с практиками международных агентств и проходит аккредитацию в Банке России. Методологии ЦЦИ были рассмотрены федеральными органами государственной власти на комитетах Госдумы.
Основным препятствием для замещения котировок агентства из Великобритании, по словам Пороховой, являются законодательные нормы, которые закрепили его монополию в России. «Россия уже проходила путь по импортозамещению в аналогичных отраслях, где инерция мировой платежной, рейтинговой, перестраховочной инфраструктуры осложняет развитие национальных игроков. И тут, очевидно, произойдут изменения, так как уже с 2022 года и особенно в последний месяц происходит разрушение системы мировых ценовых эталонов», — добавляет она.
Вместе с тем есть сложности с формированием основного ценового эталона Азии — Dubai. Нефть Urals все меньше зависит от Brent, поскольку поставляется на рынки Азии. Это неизбежно приведет к изменению ценовых нефтяных эталонов и важно не поддерживать инерцию привязки в российском законодательстве, считает Порохова. Она также подчеркивает, что само агентство Argus возникло именно в период нефтяных шоков 1970 годов, когда кардинально изменилась торговля нефтью. Нефтяные шоки 2026 года тоже меняют торговлю и дают шанс России создать свои ценовые эталоны.