Считающему российскую нефть агентству Argus позволят остаться в России

Вместе с тем есть сложности с формированием основного ценового эталона Азии — Dubai. Нефть Urals все меньше зависит от Brent, поскольку поставляется на рынки Азии. Это неизбежно приведет к изменению ценовых нефтяных эталонов и важно не поддерживать инерцию привязки в российском законодательстве, считает Порохова. Она также подчеркивает, что само агентство Argus возникло именно в период нефтяных шоков 1970 годов, когда кардинально изменилась торговля нефтью. Нефтяные шоки 2026 года тоже меняют торговлю и дают шанс России создать свои ценовые эталоны.