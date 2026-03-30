В Самашкинском лесничестве Чечни стартовали субботники

Субботники по очистке леса от ветровала проводятся в Самашкинском участковом лесничестве Ачхой-Мартановского лесничества Чечни в соответствии с задачами национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды республики.
В ходе субботников сотрудник Ачхой-Мартановского лесничества взаимодействует с местными жителями, занимающимися сбором черемши. Он проводит разъяснительные беседы, в которых акцентирует внимание на важности соблюдения правил противопожарной и санитарной безопасности.
Участникам также объясняют, как правильно собирать черемшу, чтобы не навредить окружающей среде и сохранить биоразнообразие. Специалист делится рекомендациями по безопасному обращению с огнем в лесу, а также информирует о правилах утилизации отходов, чтобы минимизировать негативное воздействие на экосистему.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.