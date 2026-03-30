В ЕАО Суд взыскал 20 тысяч рублей в пользу покусанной собакой женщины

В декабре 2025 года в районе улицы Чиркова села Екатерино-Никольское на женщину напало домашнее животное, принадлежащее ее соседке. Собака подбежала к прохожей и укусила ее за ногу, после чего потерпевшая была вынуждена обратиться за медицинской помощью в районную больницу. Прокуратура, защищая интересы пострадавшей, потребовала в судебном порядке взыскать с собственника животного средства за причиненные страдания. Суд полностью удовлетворил исковые требования, обязав ответчика выплатить компенсацию.