В ЕАО Суд взыскал 20 тысяч рублей в пользу покусанной собакой женщины

На женщину напало домашнее животное, принадлежащее соседке.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Октябрьского района через суд добилась выплаты компенсации морального вреда для местной жительницы, пострадавшей от укуса собаки. Общая сумма взыскания составила 20 тысяч рублей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Хабаровск».

В декабре 2025 года в районе улицы Чиркова села Екатерино-Никольское на женщину напало домашнее животное, принадлежащее ее соседке. Собака подбежала к прохожей и укусила ее за ногу, после чего потерпевшая была вынуждена обратиться за медицинской помощью в районную больницу. Прокуратура, защищая интересы пострадавшей, потребовала в судебном порядке взыскать с собственника животного средства за причиненные страдания. Суд полностью удовлетворил исковые требования, обязав ответчика выплатить компенсацию. Стали свидетелем интересного события?

