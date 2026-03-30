Два нижегородских вуза вошли в топ-100 лучших университетов РФ по версии Forbes

Два вуза Нижнего Новгорода вошли в список 100 лучших университетов России по версии Forbes. Рейтинг опубликован на сайте проекта.
Вузы оценивали по качеству нетворкинга, репутации у работодателей и международному признанию. Также критериями отбора были академическая среда и количество миллиардеров среди выпускников университетов.
На 37-м месте списка оказался ННГУ им. Лобачевского. Университет набрал 24,5 балла из 100. Еще один нижегородский вуз — ПИМУ — расположился на 80 месте. Университет получил 18,8 балла.
