Прокуратура в Набережных Челнах выявила нарушения на выставке попугаев

Оказалось, что организатор не имел соответствующей лицензии.

Источник: Комсомольская правда

В Набережных Челнах прокуратура с контролирующими органами провела проверку работы выставки «Попугайня». В итоге все указало на то, что ее деятельность фактически подпадает под определение зоопарка и условия там не соответствует требованиям, предъявляемым к подобным заведениям.

Среди нарушений: отсутствие журналов наблюдения, кормления и уборки; необорудованные помещения для хранения и приготовления кормов; отсутствие сертификатов и ветеринарных документов на корма.

В отношении владельца выставки попугаев возбудили административные дела по статьям: «несоблюдение требований к содержанию животных», «осуществление деятельности без лицензии» и «нарушение ветеринарно-санитарных правил». Предпринимателю внесено представление об устранении выявленных нарушений, сообщает прокуратура Татарстана.