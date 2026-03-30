Школьники из Хабаровского края взяли призовые места на олимпиаде в Москве.

Завершились заключительные этапы всероссийской олимпиады школьников по информатике и китайскому языку, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. Сборная Хабаровского края показала высокие результаты, завоевав девять дипломов призеров. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Наибольшее количество наград регион получил в секции китайского языка — призерами стали шесть учащихся из краевого центра. В состязаниях по информатике, проходивших с 22 по 28 марта, дипломы получили три школьника, в том числе представитель школы села Восточное.
— Поздравляю призеров с первыми яркими победами и выражаю благодарность наставникам, чей труд помог достичь таких высот, — прокомментировал итоги министр образования и науки региона Алексей Мокрушин.
Напомним, результаты олимпиады действительны в течение четырех лет. Победители и призеры имеют право на льготное поступление в ведущие университеты России.
