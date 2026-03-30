В Волгоградской области суд обязал фермера привить скот от опасной болезни

Волгоградский суд обязал фермера из Иловлинского района провести вакцинацию 92 голов скота против опасных болезней, от которой он уклонялся больше года.

Волгоградский суд обязал фермера из Иловлинского района привить 91 голову крупного рогатого скота и лошадь от сибирской язвы и бешенства — от этих обязательных мероприятий владелец хозяйства уклонялся с 2024 года, не пуская на свою территорию специалистов ветеринарной службы. Подробности сообщают в пресс-службе судов региона.

Индивидуальный предприниматель Сергей Р., чья деятельность расположилась в Иловлинском районе, с прошлого года не выполнял требования ветеринаров о проведении плановых профилактических мероприятий. В его хозяйстве живут 91 голова крупного рогатого скота и одна лошадь, однако специалистов на объект он не пускал, а от вакцинации уклонялся.

Управление Россельхознадзора несколько раз предупреждало фермера, а затем обратилось в суд. В разбирательстве выяснилось, что ответственность за здоровье животных и выполнение ветеринарных правил закон возлагает на владельца, поэтому требования надзорного ведомства признали обоснованными.

Теперь фермеру предстоит привить всё поголовье против сибирской язвы и бешенства, а также промаркировать скот для учёта — решение пока не вступило в силу.

Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал о введении сразу нескольких карантинов в разных населенных пунктах региона.