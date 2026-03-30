В Волгоградской области суд обязал фермера привить скот от опасной болезни

Волгоградский суд обязал фермера из Иловлинского района привить 91 голову крупного рогатого скота и лошадь от сибирской язвы и бешенства — от этих обязательных мероприятий владелец хозяйства уклонялся с 2024 года, не пуская на свою территорию специалистов ветеринарной службы. Подробности сообщают в пресс-службе судов региона.
Индивидуальный предприниматель Сергей Р., чья деятельность расположилась в Иловлинском районе, с прошлого года не выполнял требования ветеринаров о проведении плановых профилактических мероприятий. В его хозяйстве живут 91 голова крупного рогатого скота и одна лошадь, однако специалистов на объект он не пускал, а от вакцинации уклонялся.
Управление Россельхознадзора несколько раз предупреждало фермера, а затем обратилось в суд. В разбирательстве выяснилось, что ответственность за здоровье животных и выполнение ветеринарных правил закон возлагает на владельца, поэтому требования надзорного ведомства признали обоснованными.
Теперь фермеру предстоит привить всё поголовье против сибирской язвы и бешенства, а также промаркировать скот для учёта — решение пока не вступило в силу.
