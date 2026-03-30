Дрозденко сообщил о фейке с введением режима ЧС в Ленобласти

Мошенники начали распространять ложную информацию о введении режима чрезвычайной ситуации в Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
«Через электронные адреса юридических и физических лиц мошенники распространяют недостоверную информацию о введении ЧС в Ленинградской области», — написал он.
В качестве доказательства мошенники рассылают фальшивое «постановление правительства» о введении названного режима. Губернатор прикрепил оригинал документа, отредактированного злоумышленниками. На самом деле это постановление касается образования комиссии по медицинскому страхованию.
Дрозденко добавил, что оснований для введения режима чрезвычайной ситуации нет.
Ранее губернатор сообщал, что с 22 марта регион подвергается беспрецедентной атаке беспилотников. По его словам, правительство региона и профильные комитеты перешли на круглосуточный режим работы для «быстрой и эффективной ликвидации возможных ЧС».
Вечером 29 марта Дрозденко извинился перед читателями канала за ошибочное сообщение о воздушной опасности в трех районах Ленинградской области, отправленное накануне. Он написал, что «тревога ложная», объяснив случившееся перебоями со связью.
