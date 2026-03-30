Люлин поздравил Дзержинск с 96-м днем рождения

«В свои 96 лет Дзержинск — город молодых, полных идей и планов людей. Город, где строятся новые микрорайоны, благоустраиваются дворы и парки. Столица паралимпийского спорта, где в уникальном центре “Парус” тренируются лучшие атлеты страны. Родина легендарного ФК “Химик”. Единственный город, где в футбол играют с детского сада! Спасибо всем, кто своим трудом, силой воли, идеями, талантом, фантазией помогает сделать Дзержинск городом успеха, городом мечты! Верю, что у нас с вами все получится!» — написал Евгений Люлин.