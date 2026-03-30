В Хабаровском крае судебные приставы выдворили за границу 13 мигрантов

Выдворенные лица являются гражданами Таджикистана, Казахстана, Киргизии и Узбекистана. Поводом для принудительной отправки на родину послужило несоблюдение миграционного режима, предусмотренного статьей 18.8 КоАП РФ. Перед вылетом нарушители содержались в спецприемниках, откуда их препроводили до государственной границы и передали представителям пограничной службы ФСБ. В соответствии с действующими нормами, данные граждане лишены права въезда на территорию РФ на определенный срок.