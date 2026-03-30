Юбилейный сезон Тихоокеанской лиги КВН стартует в Хабаровске 11 апреля

Хабаровск готовится к открытию 20-го сезона Центральной Тихоокеанской лиги КВН, как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. Праздничный фестиваль пройдет в ГДК 11 апреля в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
На юбилейную игру съедутся опытные юмористы из Комсомольска-на-Амуре, Биробиджана, Ванино и других населенных пунктов Дальнего Востока. Как отметил руководитель организации «КВН — Хабаровского края» Андрей Дзюба, по итогам прошлого года лига вошла в пятерку лучших в стране. В новом сезоне зрителей ждут сюрпризы, а команды поборются за путевку в телевизионную лигу.
Проведение фестиваля стало возможным благодаря содействию Президентского фонда культурных инициатив, правительства края и профильного комитета. Регистрация участников продолжается в онлайн-формате. Напомним, что Тихоокеанская лига является важным звеном в системе Международного союза КВН.
