Прокурор попросил отменить приговор по делу об убийстве байкера в Москве

Мосгорсуд 6 ноября 2025 года приговорил основного обвиняемого Шахина Аббасова к 17 годам колонии строгого режима, другие двое обвиняемых получили 12 и восемь лет. Ещё двоим подсудимым назначили без одного месяца два года лишения свободы, но они были освобождены от наказания, так как уже отбыли его, находясь в СИЗО. Отец Шахина Аббасова был оправдан в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Таким образом, троих фигурантов освободили из-под стражи в зале суда.