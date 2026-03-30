В Дагестане провели капремонт 76 объектов здравоохранения в 2025 году

Капитальный ремонт 76 объектов здравоохранения, расположенных преимущественно в сельской местности, провели в 2025 году в Дагестане, сообщили в администрации главы региона. Работа велась по нацпроектам «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья».
Кроме того, за прошлый год медицинские организации региона получили 171 единицу санитарного автотранспорта и 746 единиц современного медицинского оборудования. Также в Дагестане построили 44 врачебных амбулатории и фельдшерско-акушерских пункта.
Кроме того, за прошедший год Служба крови приняла около 16 тыс. доноров, 72% из которых являются регулярными. Помимо прочего, в 2025 году в Дагестане начали проводить телемедицинские консультации (ТМК) с помощью мобильного приложения, а теперь уже и через мессенджер MAX. Так, за прошедший год проведено более 3 тыс. консультаций. А в феврале 2026 года с момента запуска сервиса в MAX было проведено более 15 тысяч ТМК между врачом и пациентом.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.