В Ростове-на-Дону прошёл фестиваль адаптивного спорта

В Ростове-на-Дону прошёл спортивный фестиваль для детей с ограниченными возможностями. Об этом rostov.aif.ru рассказали мероприятия. Фестиваль получил название «Пари на равных» и прошёл с участием спортсменов, тренеров и гостей из шести регионов России, подтвердив, что спорт доступен каждому.
Мероприятие состоялось 26 и 27 марта при поддержке министерства по физической культуре и спорту Ростовской области, а также профессиональных футбольных клубов.
Центральным событием двух дней стал первый этап всероссийского Кубка по мини-футболу для людей с синдромом Дауна. В турнире приняли участие шесть команд из Воронежа, Липецка, Краснодара, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга и Московской области.
Кроме того, в рамках фестиваля была организована программа адаптивного спорта: товарищеские матчи по баскетболу для глухих спортсменов, инклюзивный мастер-класс от профессиональных футболистов. Также прошли отборочные соревнования по футболу для спортсменов с ментальными особенностями и адаптивные игры.
«Юные спортсмены показали высокий уровень подготовки, целеустремлённость и взаимовыручку. Игры прошли при активной поддержке зрителей. Здесь царила общая атмосфера дружбы и любви к спорту. Турнир стал примером того, как адаптивный спорт объединяет людей», — отметила один из организаторов события Алина Лебедева.
По итогам соревнований призовые места распределились так: золото взяла петербургская команда, второе место заняли ребята из Воронежа, а бронзу забрала ростовская команда.
Победители и призёры ростовского этапа выступят в финале Кубка осенью 2026 года в Санкт-Петербурге.