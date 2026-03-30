Подозреваемых в убийстве 21-летнего парня задержали в Усть-Донецком районе

В станице Усть-Быстрянская обнаружили тело 21-летнего местного жителя. Сообщение поступило в полицию, после чего начались оперативные мероприятия. Сотрудники уголовного розыска задержали троих подозреваемых менее чем за сутки. Об этом сообщили в пресс-службе донской полиции.
По предварительным данным, преступление произошло в ночь на 29 марта. К потерпевшему пришли 19-летний и двое 17-летних местных жителей. На почве личной неприязни они нанесли молодому человеку телесные повреждения, от которых он скончался на месте.
Задержать подозреваемых удалось благодаря совместной работе полиции и следственного комитета.
