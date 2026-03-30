Помог дядя: судмедэксперты подтвердили родство погибшего мужчины и ребенка

По информации ведомства, в 2025 году девушка встречалась с мужчиной и забеременела. За несколько недель до рождения ребенка предполагаемый отец умер, поэтому малыш получил фамилию матери и отчество папы.
Так как пара не состояла в браке и умерший мужчина не был записан как отец ребенка, установить факт отцовства для оформления пенсии по потере кормильца было затруднительно.
«Суд назначил в управление ГКСЭ по Могилевской области генетическую экспертизу, обязав родного брата умершего явиться в экспертное подразделение для отбора биологических образцов», — говорится в сообщении комитета.
По результатам исследования ДНК ребенка и предполагаемого дяди выяснилось, что они имеют родственные связи по мужской линии. Экспертиза исключила прямое отцовство, однако на 99% подтвердила вероятность иного родства (например, в качестве дяди и племянника).