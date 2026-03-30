Сражался за Сталинград, участвовал в легендарных боях и менял фамилию: как сложилась судьба знаменитого генерала Жадова

… Что касается боевых действий нашей северной группировки, в том числе и 66-й армии, то вам с первого взгляда может показаться, что эти действия никакой ощутимой пользы не приносят, — вспоминал Алексей Жадов слова Константина Рокоссовского. — Конечно, достаточных сил для того, чтобы опрокинуть врага и погнать его, мы не имеем. Приходится каждый день атаковать противника одними и теми же силами. Но, если рассматривать проводимые операции в оперативно-стратегическом плане, то без них Сталинграду пришлось бы еще труднее. Своими активными действиями мы держим врага в постоянном напряжении и тем самым сковываем его значительные силы, в том числе и танковые. Так что с утра сделайте очередную попытку пощекотать нервы гитлеровцев…