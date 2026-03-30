Минцифры попросило мобильных операторов ввести плату за использование VPN

Глава Минцифры Максут Шадаев на совещании с представителями операторов связи и цифровых платформ попросил их принять меры против использования средств обхода блокировок — VPN-сервисов, операторы должны будут ввести плату за потребление свыше 15 Гб международного трафика в месяц, а цифровые площадки (в их числе VK, Ozon, «Авито», Wildberries, «Яндекс») — ограничить использование своих сервисов клиентам с включенным VPN, пишет журнал Forbes со ссылкой на источники. Это также подтверждают источники РБК.
По данным Forbes, введение платы за использование VPN планируется с 1 мая. Источник РБК сообщил, что такую опцию уже тестирует оператор МТС.
На совещании Шадаев также не исключил возможность введения административной ответственности за использование средств обхода блокировок, при этом министр выразил надежду, что обойдется без этого, говорит источник журнала.
Как пояснил изданию бизнес-консультант по ИБ Positive Technologies Алексей Лукацкий, чтобы установить факт использования VPN-сервиса, обычно используются скоринговые системы, которые анализируют сразу комбинацию параметров: репутация IP-адреса, данные WebRTC (возможности коммуникаций в реальном времени через браузер или мобильное приложение. — РБК), отпечаток браузера, геолокационные несоответствия и TTL (время жизни пакета).
«Например, если у пользователя установлен часовой пояс на смартфоне +3, язык — русский, а подключается он из Голландии, то это странно и, скорее всего, он заходит через VPN. Однако даже совокупность параметров не дает 100%-го результата, например, в ситуациях, когда пользователь находится в отпуске или заграничной командировке», — отметил Лукацкий.
По словам технического эксперта RKS Global, операторы видят, когда весь трафик с устройства уходит на один и тот же зарубежный IP-адрес, «который, возможно, уже числится в базах как узел VPN», а также специфический цифровой след трафика. «Популярные протоколы имеют характерные “рукопожатия” при установке соединения. Оборудование легко распознает: “Ага, этот пакет данных типичен для WireGuard”, — объяснил он. Однако, добавил эксперт, операторы не могут расшифровать сам трафик: например, они не видят, какое именно видео просматривается или какие страницы открываются.
