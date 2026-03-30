Минцифры попросило мобильных операторов ввести плату за использование VPN

По словам технического эксперта RKS Global, операторы видят, когда весь трафик с устройства уходит на один и тот же зарубежный IP-адрес, «который, возможно, уже числится в базах как узел VPN», а также специфический цифровой след трафика. «Популярные протоколы имеют характерные “рукопожатия” при установке соединения. Оборудование легко распознает: “Ага, этот пакет данных типичен для WireGuard”, — объяснил он. Однако, добавил эксперт, операторы не могут расшифровать сам трафик: например, они не видят, какое именно видео просматривается или какие страницы открываются.