Крымский мост: проезда ждут 150 автомобилей

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар — РИА Новости Крым. У пунктов досмотра перед Крымским мостом с обеих сторон уменьшилась очередь. Со стороны Керчи находится 100 авто, со стороны Тамани — 50. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.

Источник: РИА "Новости"

«По состоянию на 17:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 50 транспортных средств. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 100 транспортных средств», — говорится в сообщении.

В 12:00 в очереди на Крымском мосту со стороны Тамани стояли 135 автомобилей. После этого движение по мосту останавливали, ограничение продлилось 50 минут. За это время с обеих сторон выросло количество транспорта.

С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: теперь по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Все ограничительные меры на Крымском мосту являются необходимыми для безопасности проезда и защиты объекта.

