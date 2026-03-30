Крымский мост: проезда ждут 150 автомобилей

«По состоянию на 17:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 50 транспортных средств. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 100 транспортных средств», — говорится в сообщении.
В 12:00 в очереди на Крымском мосту со стороны Тамани стояли 135 автомобилей. После этого движение по мосту останавливали, ограничение продлилось 50 минут. За это время с обеих сторон выросло количество транспорта.
С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: теперь по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Все ограничительные меры на Крымском мосту являются необходимыми для безопасности проезда и защиты объекта.