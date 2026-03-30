В направлении Багратионовска намерены запустить паровоз

Напомним, что еще в декабре 2021 года Андрей Ермак заявил о планах по запуску двух ретропоездов в регионе. В свою очередь в апреле 2022 года «Калининградские железные дороги» объявили о возвращении ретропоезда в регион. Поезд запустили в мае 2022 года. Стоимость путешествия на нём составляла около 3000 рублей. Состав совершил несколько рейсов по маршруту Калининград — Советск, но уже в начале июля стало известно о его поломке. К декабрю 2022 года вышедший из строя туристический ретропоезд так и не был отремонтирован.