Дорожную карту о сотрудничестве Нижнего Новгорода и Нови Сада подписали на 2 года

30 марта между городами-побратимами Нижним Новгородом и Нови Садом подписали дорожную карту о сотрудничестве на 2026−2027 годы. Об этом рассказал глава столицы Приволжья Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.
В этом году города-побратимы отмечают 20-летие установления официальных отношение. Дорожную карту подписали в рамках визита нижегородской делегации в Нови Сад. Документ включает в себя более 30 мероприятий: совместные культурные и спортивные фестивали, образовательные программы, бизнес-форума.
«Особо выделю развитие туризма: совсем скоро планируется связать прямым авиасообщением Нижний Новгород и сербскую столицу — Белград, от которого до Нови Сада рукой подать. Дополнительно проработаем вопрос оказания содействия в организации паломнических туров для сербских туристов, которые очень интересуются и чтят православные святыни, которыми славится нижегородская земля», — дополнил Юрий Шалабаев.
2Флагманом" дорожной карты мэр назвал Дни Нижнего Новгорода в Нови Саде с участием ведущих творческих коллективов города, спортсменов, образовательного и бизнес-сообществ. Также в столице Приволжья проведут Дни Нови Сада.
