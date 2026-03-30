Дорожную карту о сотрудничестве Нижнего Новгорода и Нови Сада подписали на 2 года

Документ включает в себя более 30 мероприятий.

Источник: Живем в Нижнем

30 марта между городами-побратимами Нижним Новгородом и Нови Садом подписали дорожную карту о сотрудничестве на 2026−2027 годы. Об этом рассказал глава столицы Приволжья Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.

В этом году города-побратимы отмечают 20-летие установления официальных отношение. Дорожную карту подписали в рамках визита нижегородской делегации в Нови Сад. Документ включает в себя более 30 мероприятий: совместные культурные и спортивные фестивали, образовательные программы, бизнес-форума.

«Особо выделю развитие туризма: совсем скоро планируется связать прямым авиасообщением Нижний Новгород и сербскую столицу — Белград, от которого до Нови Сада рукой подать. Дополнительно проработаем вопрос оказания содействия в организации паломнических туров для сербских туристов, которые очень интересуются и чтят православные святыни, которыми славится нижегородская земля», — дополнил Юрий Шалабаев.

2Флагманом" дорожной карты мэр назвал Дни Нижнего Новгорода в Нови Саде с участием ведущих творческих коллективов города, спортсменов, образовательного и бизнес-сообществ. Также в столице Приволжья проведут Дни Нови Сада.

Ранее мы писали, что Нижегородская область начнет сотрудничать с еще одним регионом в Узбекистане.