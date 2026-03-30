Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аварийную многоэтажку изымают в Нижнем Новгороде

Жилой дом на улице Углова пойдет под снос, а земельный участок под ним перейдет в муниципальную собственность.

В Приокском районе Нижнего Новгорода изымают многоквартирный дом № 2А по улице Углова. Об этом сообщается в соответствующем постановлении, опубликованном на сайте городской администрации 30 марта 2026 года. Здание, расположенное в микрорайоне Караваиха, ранее было официально признано аварийным и подлежащим сносу.

Согласно документу, мэрия планирует изъять для муниципальных нужд как жилые помещения, находящиеся в общей долевой собственности, так и земельный участок под самим строением. В ближайшее время профильные ведомства должны подготовить соглашения об изъятии недвижимости и направить их всем правообладателям.

В рамках процедуры изъятия власти проведут оценку рыночной стоимости имущества. Собственникам будет выплачена компенсация, размер которой определит независимая экспертиза с учетом всех убытков, причиняемых потерей недвижимости. Дальнейшая судьба освободившейся площадки будет определена планами по развитию территории микрорайона.

Ранее сообщалось, что в Нижегородском районе введён режим повышенной готовности.