Аварийную многоэтажку изымают в Нижнем Новгороде

В Приокском районе Нижнего Новгорода изымают многоквартирный дом № 2А по улице Углова. Об этом сообщается в соответствующем постановлении, опубликованном на сайте городской администрации 30 марта 2026 года. Здание, расположенное в микрорайоне Караваиха, ранее было официально признано аварийным и подлежащим сносу.
Согласно документу, мэрия планирует изъять для муниципальных нужд как жилые помещения, находящиеся в общей долевой собственности, так и земельный участок под самим строением. В ближайшее время профильные ведомства должны подготовить соглашения об изъятии недвижимости и направить их всем правообладателям.
В рамках процедуры изъятия власти проведут оценку рыночной стоимости имущества. Собственникам будет выплачена компенсация, размер которой определит независимая экспертиза с учетом всех убытков, причиняемых потерей недвижимости. Дальнейшая судьба освободившейся площадки будет определена планами по развитию территории микрорайона.
