Прокуратура Прикамья добилась выплат медикам на сумму свыше 10 млн рублей

Сейчас права медицинских работников восстановлены.

Кунгурская городская прокуратура Пермского края провела проверку соблюдения трудовых прав медицинских работников и добилась через суд выплаты им более 10 миллионов рублей.

По данным ведомства, 51 сотруднику ГБУЗ ПК «Кунгурская больница» не производились специальные социальные выплаты из-за отсутствия в наименовании учреждения указания на его обслуживание территории всего муниципального округа.

Прокурор подал в суд исковые заявления с требованием обязать ГБУЗ ПК «Кунгурская больница» и отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Пермскому краю включить работников больницы в реестр и выплатить им специальные социальные выплаты на общую сумму более 10 миллионов рублей.

Требования прокуратуры были удовлетворены. Сейчас все судебные решения исполнены, а права медицинских работников восстановлены.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что сотрудники прокуратуры Чердынского района обратились в суд после того, как местная школьница получила травму во время тренировки по волейболу.