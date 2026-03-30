Прокуратура Прикамья добилась выплат медикам на сумму свыше 10 млн рублей

Кунгурская городская прокуратура Пермского края провела проверку соблюдения трудовых прав медицинских работников и добилась через суд выплаты им более 10 миллионов рублей.
По данным ведомства, 51 сотруднику ГБУЗ ПК «Кунгурская больница» не производились специальные социальные выплаты из-за отсутствия в наименовании учреждения указания на его обслуживание территории всего муниципального округа.
Прокурор подал в суд исковые заявления с требованием обязать ГБУЗ ПК «Кунгурская больница» и отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Пермскому краю включить работников больницы в реестр и выплатить им специальные социальные выплаты на общую сумму более 10 миллионов рублей.
Требования прокуратуры были удовлетворены. Сейчас все судебные решения исполнены, а права медицинских работников восстановлены.
