Заседание Госсовета по химической промышленности и биоэкономике прошло в Москве

27 марта в Москве прошло совместное заседание комиссии Государственного Совета РФ по промышленности и профильной подкомиссии по химической промышленности и биоэкономике. Об этом сообщает АНО «Нацприоритеты».
В ходе встречи губернатор Самарской области, председатель комиссии Госсовета по направлению «Промышленность» Вячеслав Федорищев обозначил приоритетные направления заседания. На обсуждении стояли вопросы развития промышленности, объединяющие широкий спектр отраслей экономики и новейшие производственные решения. Также участники заседания углубились в тему биоэкономики.
«В центре нашего внимания — формирование стратегической системы развития биоэкономики, реализация национального проекта, инвестиционных проектов и устранение барьеров развития. Такой подход соответствует поручениям Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, а также задачам национального проекта “Технологическое обеспечение биоэкономики”», — отметил Вячеслав Федорищев.
Так, Глава Минпромторга России, председатель подкомиссии по химической промышленности и биоэкономике при Правительственной комиссии по промышленности Антон Алиханов рассказал, что наработаны в биофармацевтике и биомедицине, в сегменте органической косметики, сегодня в стране активно наращивается темп развития и изучения в сферах промышленных, аграрных и пищевых биотехнологий. Также имеются заделы по продуктам воспроизводства лесных генетических ресурсов и в сфере природоохраны.
Кроме того, во время заседания участники рассмотрели концептуальные подходы к разработке Стратегии развития биоэкономики РФ и реализации нового нацпроекта «Технологическое обеспечение биоэкономики». А вторая часть совместного заседания была посвящена вопросам реализации инвестпроектов в сфере биоэкономики, выработке практических решений для устранения ключевых барьеров развития отрасли.
Среди примеров перспективных проектов, которые уже поддержали — это производство органических кислот, глубокая переработка пшеницы для выпуска витаминов и аминокислот и сопутствующих продуктов, глубокая переработка гороха с получением амилозы, производство биоакриламида и другой продукции. А также организация комплекса по производству ксантановой камеди в Самарской области.
По итогам заседания участникам напомнили о том, что биоэкономика становится одним из ключевых направлений обеспечения технологического лидерства России. Ее развитие требует скоординированной работы всех уровней — федерального центра, регионов, научных организаций, институтов развития и бизнеса.
Напомним, нацпроект «Технологическое обеспечение биоэкономики» реализуется по поручению Главы государства. Он формирует фундамент сразу для нескольких направлений, включая химию, пищевую индустрию, энергетику, медицину, экологию, сельское хозяйство. Его ключевая задача — консолидировать усилия, мощности и ресурсы, создать конкурентные предприятия, в том числе за счет модернизации имеющихся.
