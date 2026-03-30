Заседание Госсовета по химической промышленности и биоэкономике прошло в Москве

Так, Глава Минпромторга России, председатель подкомиссии по химической промышленности и биоэкономике при Правительственной комиссии по промышленности Антон Алиханов рассказал, что наработаны в биофармацевтике и биомедицине, в сегменте органической косметики, сегодня в стране активно наращивается темп развития и изучения в сферах промышленных, аграрных и пищевых биотехнологий. Также имеются заделы по продуктам воспроизводства лесных генетических ресурсов и в сфере природоохраны.